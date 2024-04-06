Общество 06 апреля 2024, 16:59 Провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома Freepik

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Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, в течение года провайдеры должны переустановить свое оборудование по единым стандартам. На операторов возложили обязанность полностью компенсировать и устранять все повреждения, причиненные общедомовому имуществу.

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С собственников не будут взимать плату за размещение сетей связи. Общее собрание владельцев квартир получило право отменить любое решение о доступе провайдера в дом, но для этого потребуется не менее двух третей голосов.

В субботу Путин также подписал закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей. Речь идет о школах, санаториях, игровых и спортивных площадках.