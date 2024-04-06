Общество 06 апреля 2024, 17:36 Размер штрафов за спам-звонки увеличат до миллиона рублей Путин подписал закон об ужесточении наказания за спам-звонки Freepik

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

Новый закон ужесточит административную ответственность как для физических, так и для юридических и должностных лиц. После вступления документа в силу микрофинансовые организации, которые рекламируют себя без указания полной стоимости кредита или займа, ждет штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Реклама

Согласно новому закону, за спам-звонки физические лица оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее экономист Лазарь Бадалов предположил, что миллионный штраф станет ощутимым наказанием для микрофинансовых организаций. Эксперт также отметил, что давать оценку эффективности нововведения пока рано.