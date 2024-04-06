06 апреля 2024, 17:36
Размер штрафов за спам-звонки увеличат до миллиона рублей
Путин подписал закон об ужесточении наказания за спам-звонки
Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер штрафов за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.
Новый закон ужесточит административную ответственность как для физических, так и для юридических и должностных лиц. После вступления документа в силу микрофинансовые организации, которые рекламируют себя без указания полной стоимости кредита или займа, ждет штраф от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
Реклама
Согласно новому закону, за спам-звонки физические лица оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические — от 300 тысяч до миллиона рублей.
Ранее экономист Лазарь Бадалов предположил, что миллионный штраф станет ощутимым наказанием для микрофинансовых организаций. Эксперт также отметил, что давать оценку эффективности нововведения пока рано.
Штрафы
Законы
Реклама
Кредиты
Владимир Путин
Реклама
Реклама