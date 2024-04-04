04 апреля 2024, 23:20
Глава Мурманской области попал в реанимацию из-за ножевого ранения
РБК: губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе главы региона.
Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию.
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«Да, он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе.
По данным издания «Мурманский вестник», нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», заявили журналисты издания «Северпост». Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую больницу.
В Москве 31 марта подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте.
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