Важное 04 апреля 2024, 23:20 Глава Мурманской области попал в реанимацию из-за ножевого ранения РБК: губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение РИА «Новости»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. Эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе главы региона.

Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию.

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«Да, он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили в пресс-службе.

По данным издания «Мурманский вестник», нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», заявили журналисты издания «Северпост». Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую больницу.

В Москве 31 марта подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Пострадавший скончался на месте.