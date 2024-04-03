Происшествия 03 апреля 2024, 10:54 Граждане девяти стран пострадали из-за атаки на общежитие в Татарстане РИА «Новости»: уроженцы девяти стран пострадали при ударе по общежитию в Елабуге

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При атаке украинских дронов на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане пострадали девять человек из разных стран. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главы республики.

«В числе пострадавших (всего их 14) граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. В стационаре остаются шестеро раненых», — передали агентству.

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Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. На одном из НПЗ вспыхнул пожар, под удар также попало общежитие. Изначально сообщалось о двух раненых, потом их число увеличилось до 13. По последним данным, пострадали 14 человек.

Ответственность за случившееся на себя взяло ГУР Минобороны Украины, а в МИД Франции оправдали атаки республики. Однако официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против ударов по гражданским объектам и призвал их прекратить.