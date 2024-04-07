Происшествия 07 апреля 2024, 12:24 Глава МЧС России назвал ситуацию в Орске критической Глава МЧС Куренков: ситуация с наводнением в Орске критическая РИА «Новости»

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В частично подтопленном Орске сложилась критическая ситуация, заявил находящийся в городе глава МЧС России Александр Куренков на заседании областной правительственной комиссии. Его процитировало РИА «Новости».

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков», — сообщил министр.

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Из затопленных районов пришлось эвакуировать свыше четырех тысяч жителей, в том числе почти 900 детей. В Орске работают 11 пунктов временного размещения общей вместимостью более восьми тысяч мест. Сейчас там 510 человек.

К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли подразделения МЧС из Подмосковья, Пермского края, Кировской области.

Электричество из-за паводка отключат в некоторых районах Оренбурга. Уровень воды в реке Урал продолжает расти.

Паводок распространился уже на 27 муниципалитетов.