Происшествия 05 апреля 2024, 08:22 Следователи допросили напавшего на губернатора Мурманской области СК: напавшего на губернатора Чибиса мужчину задержали и допросили РИА «Новости»

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Мужчина, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, рассказал следователям о причинах своего поступка. Он заявил, что испытывал к градоначальнику личную неприязнь. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Нападавшего задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее мужчину уже судили за причинение легкого вреда здоровью.

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«В ходе допроса он (подозреваемый — прим. ред.) пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — указали в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования будут проводиться судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и изучают круг общения, а также содержимое электронных носителей фигуранта уголовного дела.

Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев отметил, что пострадавшего губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. По его словам, нападавший не задел аорту, благодаря чему Чибис выжил.