Армия 06 апреля 2024, 02:26 В Госдуме объяснили, что делать если в весенний призыв придет две повестки Глава комитета ГД по обороне Картаполов: в призыв может прийти две повестки РИА «Новости»

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Сразу две повестки могут прийти в весенний призыв — бумажная и электронная. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости».

«Может прийти [электронная и бумажная повестка], ничего страшного в этом нет», — объяснил он.

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По словам Картаполова, если возникнет такая ситуация, то в военкомат нужно идти по бумажной повестке. Оповещения полностью идентичны. Информацию из электронного послания продублируют в бумажном.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что срочников весеннего призыва, который начался 1 апреля, не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Он отметил, что призывники получат военно-учетные специальности, а когда срок военной службы истечет, то их своевременно уволят и отправят к месту жительства. Всего призыву подлежат 150 тысяч человек.