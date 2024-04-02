Важное 02 апреля 2024, 13:09 Кремль высказался об атаке БПЛА на завод в Татарстане Песков: ВС России работают над снижением террористической активности Украины РИА «Новости»

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Украинские власти продолжают террористическую активность. Российские военные работают над ее снижением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос об атаке дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.

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«Это больше все-таки относится вопрос к компетенции Министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима», — сказал Песков.

Он добавил, что ВС России работают над тем, чтобы минимизировать и впоследствии полностью исключить угрозу со стороны Украины.

Утром 2 апреля БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщили власти Татарстана. Минимум семь человек получили ранения, на одном из НПЗ вспыхнул пожар. Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаку.