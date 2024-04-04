Происшествия 04 апреля 2024, 00:34 Украина готовила атаку на объекты в Татарстане при помощи Запада Коротченко: для удара по Татарстану ВСУ использовали западные разведданные РИА «Новости»

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Украинский беспилотник, который нанес удар по объекту инфраструктуры в Татарстане, наводился на цель при помощи западных стран. Такое мнение в интервью «Царьграду» высказал редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Были использованы западные разведданные, для того чтобы выбрать наиболее оптимальный <…> маршрут», — пояснил эксперт.

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По его словам, дрон запустили с территории Украины таким образом, чтобы он смог обойти и преодолеть зоны действия российских систем ПВО. Без помощи западных стран ВСУ с такой задачей справиться бы не смогли.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республиканские предприятия и муниципалитеты должны самостоятельно решать вопросы безопасности. Таким образом он прокомментировал атаку украинских беспилотников на предприятия, расположенные в регионе.