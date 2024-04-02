Мир 02 апреля 2024, 10:47 ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку дронов на Татарстан

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Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку беспилотников в Татарстане. Об этом написало «РБК-Украина» со ссылкой на источники в местных спецслужбах.

«Это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины», — информировали собеседники издания.

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Они добавили, что целью атаки был завод по производству БПЛА «Герань-2», однако удар пришелся по общежитию.

Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля. Технологический процесс на предприятиях не нарушился. В Елабужском районе пострадали семь человек, из которых госпитализировали троих. В результате удара по общежитию «Алабуга» оказались ранены двое.

По данным СМИ, беспилотник атаковал, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске (случился пожар, но обошлось без пострадавших). Речь идет о заводе «Танеко», входящем в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс. Производственный процесс не нарушился.