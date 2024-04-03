Армия 03 апреля 2024, 14:31 Выпуск автомобилей и бронетанковых вооружений в России вырос втрое за год Мишустин: в РФ в 2023 году втрое вырос выпуск бронетанковых вооружений РИА «Новости»

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В 2023 году в России в три раза увеличился объем выпуска автомобилей и бронетанковых вооружений, в семь раз вырос выпуск средств поражения. Об этом доложил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Увеличили выпуск техники и вооружения, <…> по очень многим позициям — в разы. По автомобилям и бронетанковому вооружению — втрое, по средствам поражения — в семь раз», — констатировал он.

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Председатель правительства добавил, что выпуск техники связи, разведки и радиоэлектронной борьбы и вовсе вырос в девять раз. Кроме того, удалось нарастить производство комплектов медицинского оборудования, в частности для использования в полевых условиях.

Мишустин сообщил также, что участников спецоперации по поручению президента России Владимира Путина освободят от налога на имущество. Глава кабмина отметил, что государство должно помогать бойцам СВО своевременно и в полном объеме.