Криминал 05 апреля 2024, 09:13 Росгвардейца наградят за задержание напавшего на губернатора Мурманской области мужчины Депутат Хинштейн: бойца Рогсвардии наградят за задержание напавшего на Чибиса РИА «Новости»

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Боец Росгвардии спас губернатора Мурманской области Андрея Чибиса от смерти и задержал преступника. Его представят к награде, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Росгвардеец <…> будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия», — сказал он.

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Александр Хинштейн раскрыл детали нападения. По его словам, командир отделения оперативной роты ОМОН «Медведь» Мурманского управления Росгвардии среди других людей сопровождал Андрея Чибиса при выходе из ДК «Строитель». Он буквально отшвырнул мужчину от губернатора — после удара ножом нападавший продолжил удерживать чиновника.

Преступник оказал сопротивление, и росгвардейцу пришлось выстрелить — сначала в воздух, затем в ногу. Потом он скрутил мужчину и передал полицейским.

Бойцу Росгвардии 41 год. Он случил в органах правопорядка с 2007 года и успел поучаствовать в спецоперации на Украине.

Губернатора Мурманской области прооперировали и в тяжелом состоянии перевели в реанимацию. Возбудили уголовное дело. Нападавший заявил правоохранителям, что голос в голове заставил его совершить покушение.