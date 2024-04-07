Происшествия 07 апреля 2024, 16:47 Стало известно, как себя чувствует раненый губернатор Чибис Минздрав: у губернатора Чибиса могут возникнуть осложнения после операции Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в палате интенсивной терапии после операции. Его состояние стабильное, положительная динамика есть, но пока она идет медленно. Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, еще рано говорить, что все хорошо. Его слова опубликовала пресс-служба оперативного штаба Мурманской области.

«Не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения, ухудшения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях», — подчеркнул Панычев.

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Врачи круглосуточно следят за здоровьем мурманского губернатора. Сейчас его состояние движется от тяжелого к среднему.

Покушение на главу Мурманской области произошло после его встречи с жителями города Апатиты. На парковке возле дома культуры к 45-летнему Андрею Чибису подбежал незнакомый мужчина и ранил в живот ножом. Губернатора удалось спасти благодаря быстрой госпитализации.

Подозреваемого сразу же задержали. Он объяснил свой поступок личной неприязнью и голосом в голове. Суд на два месяца арестовал обвиняемого. Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.