Общество 03 апреля 2024, 13:46 «Разделяю ваше желание возмездия». Мишустин одобрил реформу миграционной политики Мишустин призвал учесть мнение силовиков при реформировании в сфере миграции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реформирование системы работы с мигрантами в России следует проводить с учетом мнения силовиков, которые отвечают за безопасность. Председатель правительства Михаил Мишустин на отчетном выступлении в Госдуме заявил, что поддержит инициативы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Разделяю ваше желание возмездия, когда речь идет о террористах. С пониманием отношусь к многочисленным предложениям по вопросам миграции в свете недавней трагедии», — сказал он.

Реклама

Михаил Мишустин призвал депутатов разрабатывать и утверждать дополнительные инициативы в сфере миграции с учетом позиции правоохранительных органов. Именно им предстоит обеспечить безопасность в России, реализовать нововведения и ответить за их результат, объяснил премьер.

Законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции разработало МВД России. Правоохранители предложили вдвое сократить срок пребывания в стране, ввести цифровые профили мигрантов и разрешить депортацию без решения суда. Директор информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский заявил «360», что инициатива потребует уточнений.