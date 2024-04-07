Происшествия 07 апреля 2024, 12:56 Ущерб от наводнения в Оренбургской области оценили в 21 млрд рублей Минстрой: ущерб от паводка в Оренбуржье может достигнуть 21 млрд рублей Пресс-служба МЧС

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Общий ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области может составить 21 миллиард рублей. Об этом рассказал замглавы Минстроя России Александр Ломакин во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе, сообщили «Известия».

«С учетом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости одного квадратного метра жилья предварительный объем средств на меры социальной поддержки граждан, чье жилье утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей», — сказал он.

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Ранее правительство региона сообщило, что паводок охватил 27 муниципалитетов в Оренбургской области. Спасатели продолжают эвакуировать жителей с подтопленных территорий, ситуация в регионе сложная.

В Орске все школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка, который по масштабам сравнивают с затоплением 1957 года. Нефтеперерабатывающий завод ранее приостановил работу.