Мир 02 апреля 2024, 17:54 Франция назвала атаки Украины по российским НПЗ «легитимной обороной» МИД Франции: Украина действовала в рамках законной обороны, атакуя НПЗ в России РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты России, заявил, что ВСУ действовали якобы в рамках легитимной обороны. Трансляцию вели на официальном канале французского министерства в YouTube.

«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», — заявил он.

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Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Минимум семь человек получили ранения, на одном из НПЗ вспыхнул пожар. Под удар также попало общежитие. В Сети появилось видео атаки беспилотника.

Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку беспилотников в Татарстане.