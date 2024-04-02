02 апреля 2024, 17:54
Франция назвала атаки Украины по российским НПЗ «легитимной обороной»
МИД Франции: Украина действовала в рамках законной обороны, атакуя НПЗ в России
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, комментируя атаки Украины на нефтяные объекты России, заявил, что ВСУ действовали якобы в рамках легитимной обороны. Трансляцию вели на официальном канале французского министерства в YouTube.
«Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остается практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны», — заявил он.
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Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Минимум семь человек получили ранения, на одном из НПЗ вспыхнул пожар. Под удар также попало общежитие. В Сети появилось видео атаки беспилотника.
Главное управление разведки Украины взяло на себя ответственность за атаку беспилотников в Татарстане.
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