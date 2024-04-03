Власть 03 апреля 2024, 13:20 Около 80 миллиардов рублей за год выдали в России в рамках промышленной ипотеки РИА «Новости»

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В России в 2023 году выдали порядка 80 миллиардов рублей на покупку и строительство заводских площадей в рамках программы промышленной ипотеки, стартовавшей годом ранее. Об этом доложил председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

«Высокую востребованность показала промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей», — рассказал он.

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Участие в программе позволяет получить в кредит до полумиллиарда рублей на строительство, реконструкцию или модернизацию заводских цехов. Льготная ставка для предприятий — 5% годовых, для технологических компаний — 3%.

Премьер добавил, что для расширения производства приоритетной продукции в России запустили механизм кластерной инвестиционной платформы. Он подразумевает льготное кредитование предприятий на воплощение крупных проектов. За год одобрили 36 таких проектов (реализация 10 уже стартовала) общей стоимостью около 800 миллиардов рублей.

Мишустин отметил, что Фонд развития промышленности поддержал более 300 заявок на сумму около четверти триллиона рублей. За счет ресурсов фонда выполнялась разработка высокотехнологичной продукции, открывались новые производства, оборудование поступало в лизинг.

Михаил Мишустин также сообщил, что в России продлят действие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».