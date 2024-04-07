Происшествия 07 апреля 2024, 18:52 Жителей районов возможных подтоплений призвали не затягивать с эвакуацией МЧС: в 39 регионах из-за паводков подтопило более 6,8 тысяч жилых домов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителям районов возможных подтоплений следует заранее эвакуироваться в безопасные места. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в 39 российских регионах подтопило более 6,8 тысяч жилых домов. МЧС привело спасателей в режим повышенной готовности в ряде субъектов страны, в которых ожидаются паводки.

Реклама

Наиболее сложную ситуацию с наводнением фиксируют в Оренбургской области. МЧС задействует более 100 сотрудников и 30 единиц техники, чтобы укрепить дамбу в селе Илек.

Паводки в ближайшее время начаться в шести муниципальных округах Курганской области и Тюменской области.

«Спасатели призывают местных жителей при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды», — указали в пресс-службе.

Ранее очевидцы засняли на камеру, как сейчас выглядит прорванная дамба в Орске. Вода продолжает прибывать, из-за паводка затопило Старый город и некоторые районы Нового города.