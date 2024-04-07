Происшествия 07 апреля 2024, 12:46 Все школы в Орске перевели на дистанционку из-за паводка Orsk.ru: власти Орска сообщили о переводе школ на дистанционку из-за паводка Unsplash

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В Орске все школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщил сайт Orsk.ru со ссылкой на местные власти.

По данным издания, образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.

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Источник «360» также сообщил о переводе школ на дистанционку. По его данным, масштаб паводка в Орске сравнили с затоплением 1957 года.

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