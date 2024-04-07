07 апреля 2024, 12:46
Все школы в Орске перевели на дистанционку из-за паводка
Orsk.ru: власти Орска сообщили о переводе школ на дистанционку из-за паводка
В Орске все школы перевели на дистанционное обучение из-за паводка. Об этом сообщил сайт Orsk.ru со ссылкой на местные власти.
По данным издания, образовательные учреждения будут на удаленке до особого распоряжения.
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Источник «360» также сообщил о переводе школ на дистанционку. По его данным, масштаб паводка в Орске сравнили с затоплением 1957 года.
В городе сложилась критическая ситуация, заявил глава МЧС России Александр Куренков во время заседания областной правительственной комиссии. Из затопленных районов эвакуировали более четырех тысяч жителей, среди них — почти 900 детей.
Уровень воды в реке Урал продолжает расти. Паводок распространился на 27 муниципалитетов Оренбургской области.
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