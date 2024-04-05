Криминал 05 апреля 2024, 14:50 Дело о покушении на губернатора Чибиса передали в центральный аппарат СК Пресс-служба Следственного комитета

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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Главное следственное управление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин также заслушал на оперативном совещании доклад руководителя следственного управления СК по Мурманской области Андрея Ефремова. Расследованием уголовного дела займутся криминалисты и эксперты центрального аппарата.

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«В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему», — указали в пресс-службе СК.

Ранее житель города Апатиты признался, что напал на губернатора из-за личной неприязни. Мужчину уже судили за причинение легкого вреда здоровью.

Соседка обвиняемого рассказала «360», что задержанный производил впечатление аккуратного и спокойного человека. По ее словам, она никогда не видела, чтобы мужчина пил или буянил.