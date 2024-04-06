Власть 06 апреля 2024, 15:50 Педофилам запретили посещать места для детей Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей Freepik

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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий педофилам посещать места скопления детей. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение дополнит закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

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Судимые за совершение преступления против половой неприкосновенности не смогут посещать образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные организации. Под запрет для их визитов попадают детские организации культуры, места для их отдыха и оздоровления, игровые площадки.

Ранее подозреваемым в педофилии запретили службу по контракту в зоне спецоперации. В этот же список попали те, кого заподозрили в совершении преступлений против общественной и государственной безопасности, а также основ конституционного строя.