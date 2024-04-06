Общество 06 апреля 2024, 15:41 Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года Путин запретил увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов участников спецоперации в течение года. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Авторами инициативы стали депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Благодаря закону работодатели не смогут увольнять жен ветеранов боевых действий в течение года с момента их гибели.

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Исключением станут случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно грубо нарушала трудовую дисциплину.

В конце марта Путин подписал закон о весеннем призыве в Вооруженные силы России. Всего в ряды армии призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В Москве в тестовом режиме начнут рассылать электронные повестки.