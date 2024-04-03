Деньги 03 апреля 2024, 14:45 Мишустин призвал депутатов решить связанные с налогами проблемы Премьер Мишустин призвал сократить неравенство с помощью налоговой системы РИА «Новости»

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Налоговую систему следует использовать не только для пополнения бюджета, но и для сокращения неравенства в обществе и в социально-экономическом развитии регионов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

Он напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании поручал продумать модернизацию фискальной системы, чтобы распределять налоги с меньшей нагрузкой для семей с детьми, а также стимулировать развитие бизнеса.

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«И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что изменения в налоговой системе необходимо вносить для блага людей, экономики и страны.

Ранее председатель правительства рассказал, что участников спецоперации освободят от налога на имущество. Он также указал на необходимость своевременно оказывать государственную помощь российским военным.