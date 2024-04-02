Происшествия 02 апреля 2024, 10:46 СК начнет расследовать удар беспилотников в Татарстане

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Следственный комитет займется расследованием атак беспилотников в Татарстане, в результате которых пострадали местные жители. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК также начнет расследовать удары БПЛА в других регионах России, в том числе в Белгородской области и ДНР.

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«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка», — указали в пресс-службе.

Ранее украинские боевики ударили с помощью беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Из-за атаки в Елабужском районе Татарстана пострадали семь человек, в результате удара БПЛА повреждения получило общежитие.

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с падением беспилотника. После крушения дрона на территории общежития поднялось облако огня и дыма. По информации пресс-службы особой экономической зоны «Алабуга», здание атаковали сразу два украинских БПЛА, оснащенных оборудованием из стран НАТО.