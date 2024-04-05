Криминал 05 апреля 2024, 00:13 «Голос в голове». Напавший на главу Мурманской области назвал мотив преступления Напавший на главу Мурманской области объяснил свой поступок «голосом в голове» РИА «Новости»

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Ранивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При задержании нападавший получил ранение в ногу.

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Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», после чего его доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Ранее в хирургическое отделение Балашихинской больницы попал мужчина, который получил ранение ножом в сердце. Он потерял около двух литров крови. Врачи провели операцию на органе, несмотря на то, что сердцебиение не прекращалось. Пациента выписали из больницы.