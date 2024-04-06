Важное 06 апреля 2024, 13:36 Обвиняемого в нападении на мурманского губернатора арестовали Суд Кировска арестовал обвиняемого в нападении на мурманского губернатора Чибиса

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Суд Кировска на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вердикт огласили во время выездного заседания в больнице, где лежит злоумышленник, раненный при задержании.

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«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня», — постановил судья Александр Тимченко.

Обвиняемого отвезли в ту же больницу, где оперировали Чибиса. Возле палаты дежурят охранники.

Во время судебного заседания задержанный утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он извиниться перед губернатором.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Глава Мурманской области получил ранение ножом в живот. Его немедленно прооперировали и оставили в реанимации. Правоохранители задержали и допросили подозреваемого — 42-летнего жителя Апатитов. Он заявил, что не был знаком с главой региона, но испытывал к нему неприязнь.