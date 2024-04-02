Спецоперация 02 апреля 2024, 15:23 Призывников не будут привлекать к участию в СВО Шойгу исключил возможность привлечения призывников к участию в СВО РИА «Новости»

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Срочников весеннего призыва, который стартовал 1 апреля, не станут привлекать к участию в спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, призывники получат военно-учетные специальности, и только после этого военных направят к местам службы.

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«Военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства», — указал Шойгу.

Всего к призыву подлежат 150 тысяч человек, отметил министр.

Ранее глава оборонного ведомства рассказал, что российские войска за март освободили в новых регионах пять населенных пунктов. Четыре из них находятся в ДНР, один — в Запорожье. Всего ВС России с 2024 года освободили 403 квадратных километра территорий. Шойгу добавил, что военные продолжают продвигаться в зоне спецоперации и отбрасывать боевиков ВСУ, несмотря на их попытки закрепиться на рубежах.