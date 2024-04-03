03 апреля 2024, 13:37
Регионам спишут долги по бюджетным кредитам на триллион рублей
Мишустин сообщил о списании триллиона рублей задолженности по бюджетным кредитам
Порядка одного триллиона задолженности по бюджетным кредитам, которая есть у регионов России, спишут по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на выступлении с отчетом в Госдуме.
Такой шаг откроет возможности для расширения инфраструктурных задач.
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«В том числе — по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации, прокладке транспортных магистралей», — отметил глава кабмина.
Правительство должно списать большую часть задолженности до 1 октября. Условие списания — целевое направление высвобождающихся средств на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов.
По поручению Путина также продлят программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это поможет привлечь специалистов на отдаленные территории России.
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