Власть 03 апреля 2024, 13:37 Регионам спишут долги по бюджетным кредитам на триллион рублей Мишустин сообщил о списании триллиона рублей задолженности по бюджетным кредитам РИА «Новости»

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Порядка одного триллиона задолженности по бюджетным кредитам, которая есть у регионов России, спишут по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на выступлении с отчетом в Госдуме.

Такой шаг откроет возможности для расширения инфраструктурных задач.

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«В том числе — по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации, прокладке транспортных магистралей», — отметил глава кабмина.

Правительство должно списать большую часть задолженности до 1 октября. Условие списания — целевое направление высвобождающихся средств на поддержку инвестиций и реализацию инфраструктурных проектов.

По поручению Путина также продлят программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это поможет привлечь специалистов на отдаленные территории России.