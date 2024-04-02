Важное 02 апреля 2024, 08:21 Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

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Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений нет, но несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

«Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — передали в администрации республики.

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Глава республики оперативно получает информацию о происшествии. Рустам Минниханов призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике — ее намерено пытаются посеять преступники.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Технологический процесс на предприятиях не нарушен.

Накануне, 1 апреля, российские силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем. Минимум один дрон ликвидировали над Белгородской областью. Опасность атаки БПЛА была также в Воронежской и Курской областях.