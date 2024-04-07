07 апреля 2024, 15:33
Минздрав рассказал о состоянии попавших в больницу жителей Орска
Минздрав: из-за наводнения за медпомощью обратились 99 жителей Орска
Почти 100 жителей Орска обратились за помощью в медучреждения из-за паводков. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Большей части жителей врачи оказали медпомощь амбулаторно. В больницах сейчас находятся девять пострадавших, в том числе трое детей. Их жизням ничего не угрожает.
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«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей», — указал Кузнецов.
Ранее жительница Орска Алена рассказала, что людей из затопленных домов перевозят в пункты временного размещения. По ее словам, поток эвакуированных растет. Горожане распределяют между собой обязанности, а волонтеры приносят в ПВР продукты и другую гуманитарную помощь.
Женщина добавила, что уровень воды продолжает подниматься, и жители города испытывают из-за этого чувство страха и неопределенности. Волонтеры подвозят питьевую воду в затопленные районы, где еще оставались жители.
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