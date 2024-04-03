Общество 03 апреля 2024, 13:43 Около 4,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2023 году Мишустин: в 2023 году в России построили более 110 млн квадратных метров жилья РИА «Новости»

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Около 4,5 миллиона семей улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Свои условия проживания улучшили почти 4,5 миллиона семей», — заявил он.

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Премьер-министр добавил, что в прошлом году в России построили более 110 миллиона «квадратов» жилья. Такой показатель стал историческим рекордом по многоквартирным и индивидуальным домам. Строительная отрасль страны показывает отличные результаты, подчеркнул Мишустин.

Объем промышленного производства в авиастроительной отрасли также увеличился практически на пятую часть. Для снижения зависимости от иностранных поставщиков компании перешли на отечественные материалы и изделия. Кроме того, рост продемонстрировал машиностроительный комплекс.

Ранее Мишустин заявил, что Россия способна войти в топ-4 экономик мира. По итогам 2023 года валовой внутренний продукт страны возрос на 3,6%. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.