07 апреля 2024, 21:58
Осталось меньше метра. Уровень воды реки Урал у Оренбурга почти дошел до критического
Власти Оренбурга: уровень воды в реке Урал составил 864 сантиметра
Уровень реки Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Опасный уровень — 930 сантиметров. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 сантиметров», — сказано в публикации.
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Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составил 765 сантиметров.
Ранее в МЧС заявили, что жителям районов возможных подтоплений следует поскорее эвакуироваться. По информации министерства, в 39 регионах подтопило более 6,8 тысячи жилых домов. Ведомство привело сотрудников в ряде субъектов страны в режим повышенной готовности.
Самая трудная обстановка с наводнением в Оренбургской области. Более 100 спасателей и 30 единиц техники задействовали для укрепления дамбы в селе Илек.
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