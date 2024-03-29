Армия 29 марта 2024, 11:24 Генштаб объявил дату начала весеннего призыва Генштаб: призыв в армию начнется 1 апреля по всей России, кроме Севера РИА «Новости»

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В России 1 апреля стартует весенняя призывная кампания. В армию отправятся новобранцы из всех регионов, кроме отдельных районов Крайнего Севера. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский объявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера», — сказал он.

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Владимир Цимлянский уточнил, что в отдаленных районах из-за особенностей климата призыв проведут с 1 ноября по 31 декабря. Жители других регионов пойдут в армию весной на 12 месяцев. Отъезд из сборных пунктов начнут 15 апреля.

Представитель Генштаба заявил, что солдат-срочников отправят в пункты постоянной дислокации на территории России. Они не попадут в зону проведения спецоперации или новые регионы.

В Польше, Латвии и Германии предложили вернуть срочную службу в армии, сообщил RT. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич объяснил это нагнетанием военной истерии.