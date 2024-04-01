Армия 01 апреля 2024, 09:52 Весенний призыв в армию начался в России РИА «Новости»

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В России 1 апреля стартовал весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. Указ президента Владимира Путина появился на портале правовой информации.

В армию планируют призвать 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Им предстоит служить в течение 12 месяцев. В воинские части срочников станут направлять с 15 апреля.

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Призыв с 1 апреля пройдет во всех регионах, кроме субъектов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, — там из-за климатических особенностей на службу призывают в другие сроки.

Срочников отправят в пункты постоянной дислокации на территории России, в зону СВО они не попадут.

Ранее стало известно, что в Москве во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки, но продолжится и оповещение с помощью бумажных документов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Закон о создании единого реестра воинского учета, принятый в апреле 2023 года, подразумевает, что военнообязанные получат повестки в бумажном виде, однако их продублируют в электронном.