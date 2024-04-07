Происшествия 07 апреля 2024, 10:12 Половодье охватило 27 муниципалитетов в Оренбургской области Более 4 тысяч человек эвакуировали из-за паводков в Оренбургской области РИА «Новости»

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Из зоны половодья в Оренбургской области эвакуировали более четырех тысяч жителей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Там добавили, что паводок так или иначе коснулся 27 муниципалитетов.

В правительстве отметили, что паводковые процессе пока не снижают темпы. Из-за таяния снега и осадков уровень воды в реках продолжает подниматься.

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«Эвакуированы 4064 человека, в том числе 885 детей. В 31 муниципальном образовании области закрыто 47 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений», — уточнили власти.

Об ухудшении ситуации с паводком предупредили и жителей Оренбурга. В мэрии сообщили, что за сутки уровень Урала поднялся еще на 28 сантиметров - пришлось эвакуировать 428 горожан.