Неделя с 31 октября по 6 ноября: что произошло в России и мире | 360°

Общество 06 ноября 2022, 23:59 Завершение мобилизации, День народного единства, пожар в кафе «Полигон». Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 31 октября по 6 ноября 2022 года — в фотогалерее «360» РИА "Новости"

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В России завершился призыв на службу в рамках частичной мобилизации. Президент Владимир Путин заявил, что в этом вопросе поставили точку. В пятницу страна с размахом отметила День народного единства. Глава государства отметил, что столкновение РФ с неонацизмом на Украине было неизбежно. В ночь на субботу в костромском кафе «Полигон» случился пожар. Жертвами ЧП стали 13 человек, правоохранители задержали возможного виновника возгорания.

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Об этих и других событиях, произошедших в России и мире с 3 по 9 октября 2022 года, — в фотогалерее «360».

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Частичная мобилизация в России завершилась

В понедельник днем Минобороны сообщило о завершении вручения повесток на службу в армию в рамках частичной мобилизации. В ведомстве рассказали, что все штабы и организации, которые использовали для нужд призыва, прекращают свою деятельность. Личный состав военкоматов вернули к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Через некоторое время президент Владимир Путин официально объявил о призывной кампании в рамках частичной мобилизации. Он уточнил, что с соответствующим предложением к нему обратилось министерство обороны. По словам главы государства, кампания завершена и на этом «поставлена точка». У российского лидера спросили, нужен ли будет дополнительный документ в связи с этим. Путин пообещал проконсультироваться с юристами, но в очередной раз подчеркнул — частичная мобилизация завершена.

Вскоре на вопрос о дополнительных актах ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что издание очередных законов не требуется. Сенатор Андрей Клишас подтвердил его слова. Ранее у Пескова интересовались, будет ли в России новая волна мобилизации. Он ответил, что этот вопрос следует переадресовать в Минобороны страны. В рамках призывной кампании удалось выполнить заявленный план в 300 тысяч человек. Однако в ходе мероприятия были и недочеты. За плохую организацию мобилизации уволили военкома Елецкого района Николая Селянина. Позже Владимир Путин сообщил, что на службу поставили 318 тысяч человек. План перевыполнили за счет потока добровольцев. По словам главы государства, в зону проведения спецоперации уже отправили 49 тысяч мобилизованных бойцов.

Страна отметила День народного единства

В пятницу россияне праздновали День народного единства. Событие, уходящее корнями в начало XVII века, когда Отечество смогло избавиться от польских интервентов. Президент Владимир Путин выступил с рядом важных заявлений.

Днем он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Там же присутствовали представители общественных движений и молодежных организаций. Глава государства поделился с ними впечатлениями от отреставрированного монумента, а также затронул ряд важных геополитических тем.

В беседе с волонтерами проекта «Мы вместе» Путин заявил, что их действия лучше всего отражают еще один лозунг — «Своих не бросаем». Президент рассказал, что обсуждал с властями порядок восстановления инфраструктуры Донбасса, серьезно пострадавшего от украинской агрессии. Глава государства выделил Мариуполь — по его словам, это древний русский город и там сейчас «есть над чем работать».

«Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным», — высказался позже президент. По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, все было бы точно так же, но хуже для россиян. Несмотря на это, РФ продолжает относиться к украинскому народу с уважением и теплотой. Путин подчеркнул, что республика стала жертвой намеренно создаваемой в мире русофобии. Внедрением псевдоценностей Запад превратил Украину в анти-Россию.

Глава государства высказался о ситуации с нацизмом. Он подчеркнул, что Россия никогда не закроет глаза на то, что эти люди делали и в стране, и в мире. Их зверства он назвал поучительной историей, которую следует помнить мировому сообществу. Президент сделал послание миру — ни у кого не удастся выбить у России землю из-под ног. Он призвал всех защищать настоящую историю РФ и ее героев.

Россия вернулась в зерновую сделку

В октябре Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Черноморский флот. В связи с этим Россия приняла решение приостановить участие в зерновой сделке — взаимоотношениях, регулирующих вывоз украинского зерна по морю.

Позже власти Украины предоставили гарантии того, что не будут использовать гуманитарные коридоры для ведения атак. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинская сторона подтвердила, что морской путь будут использовать только в целях, определенных «Черноморской инициативой». Министерство подтвердило возвращение России в сделку.

Однако российская сторона оставила за собой право выхода в случае невыполнения Украиной своих обязательств, заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что Россия не станет препятствовать поставкам украинского зерна в Турцию. Глава государства подчеркнул, что РФ готова поставлять зерно в беднейшие страны даже в случае выхода из сделки.

Пожар в костромском кафе унес жизни 13 человек

В ночь на субботу в Костроме случился пожар. Загорелось кафе «Полигон» — по словам очевидцев, у одного из посетителей была охотничья ракетница. В ходе потасовки мужчина выстрелил из нее. Выстрел пришелся в потолок, который тут же загорелся. Пламя быстро перекинулось на стены, все заволокло дымом, внутри образовалась давка. Люди в панике бросились к выходам, но покинуть помещение сумели не все. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 250 человек. Им активно помогали местные жители. Молодые люди помогали костромичам выбраться на улицу. Жертвами пожара стали 13 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с пожаром. Его расследованием занялись в Следственном комитете. Правоохранители выяснили, что в заведении не проводили противопожарные мероприятия и давно не было проверок. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц. По предварительным данным, возможным виновником возгорания является 23-летний костромич. Правоохранители задержали его. Позже он признал вину. Юрист Александр Арутюнов заявил, что молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Собственником здания, в котором находилось кафе, оказался депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Он заявил, что просто сдавал помещения в аренду, поэтому к деятельности заведения не имеет никакого отношения. СК продолжает расследование случившегося, а власти региона объявили 7 ноября днем траура по погибшим в кафе. В МЧС запустили горячую линию для тех, кто пострадал в ЧП.

Кто причастен к взрыву на «Северных потоках»

В среду компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о завершении осмотра места диверсии на газопроводах. По данным специалистов, на дне моря обнаружили большие кратеры техногенного происхождения. Их глубина варьируется от трех до пяти метров, а расстояние между ними — почти четверть километра. Оператор отметил, что часть трубы разрушена полностью.

Об инциденте на газопроводах высказался секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, прямую заинтересованность в подрыве «Северных потоков» имели власти США. Он уточнил, что участие в планировании диверсий принимали британские специалисты.

Доказательством причастия Великобритании к совершению подрывов является СМС, которое тогда еще премьер-министр королевства Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену. Патрушев рассказал, что после инцидента на «Северных потоках» Трасс отправила сообщение с текстом «все сделано». По словам секретаря Совбеза, на это «нельзя не обратить внимание».

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что все мировые лидеры понимают, кто на самом деле причастен к совершению подрывов российских газопроводов. По мнению сербского политика, в мире не говорят об этом вслух, чтобы не навредить национальным интересам своих государств.

Валерий Карпин останется главным тренером сборной России

В субботу стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным. На сайте организации уточнили, что новое соглашение будет действовать до 1 августа 2024 года.

«Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде», — заявил президент РФС Александр Дюков.

Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. За это время команда сыграла восемь матчей. Под его руководством футболисты одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и один раз потерпели поражение. Следующий матч россияне проведут на выезде с национальной командой Узбекистана. Сборные встретятся в Ташкенте 20 ноября. В расширенный состав сборной России на ноябрьские сборы включили 37 игроков. Больше всех футболистов делегировал московский «Спартак». Заниматься под руководством Валерия Карпина будут восемь игроков красно-белых, среди которых голкипер Александр Селихов и нападающий Александр Соболев.