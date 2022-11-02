Nord Stream AG сообщила результаты осмотра мест повреждений на «Северных потоках» | 360°

Технологии 02 ноября 2022, 20:43 Nord Stream AG сообщила результаты осмотра мест повреждений на «Северных потоках» Nord Stream AG обнаружила значительные повреждения на месте взрыва «Северного потока» РИА "Новости"

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Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG завершил осмотр трубопровода на месте взрыва первой нитки в исключительной экономической зоне Швеции. Эксперты обнаружили на морском дне техногенные кратеры, сообщил ТАСС результаты исследования.

Глубина кратеров составляет от трех до пяти метров, расстояние между ними 248 метров.

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«Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров», — говорится в релизе оператора.

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Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных, специалисты приступили к анализу полученных при осмотре сведений, уточнили в компании.

О допуске «Газпрома» к месту подрыва ниток газопровода стало известно 31 октября. Об этом главе российского государства Владимиру Путину сообщил руководитель холдинга Алексей Миллер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не решила вопрос о ремонте «Северных потоков». Выводы будут сделаны на основании заключения специалистов.