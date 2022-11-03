Стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьский сбор | 360°

Спорт 03 ноября 2022, 22:27 Стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьский сбор Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин: в состав попали восемь игроков «Спартака» Pixabay

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В новый расширенный состав сборной России по футболу перед ноябрьским учебно-тренировочным сбором вошли 37 игроков. Список озвучил главный тренер Валерий Карпин, его процитировало РИА «Новости».

Больше всего игроков пришло из московского «Спартака» — восемь человек. Среди них вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. «Зенит» делегировал четверых игроков: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев и Андрей Мостовой.

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Нападающего «Оренбурга» Владимира Сычева и полузащитника «Крыльев Советов» из Самары впервые вызвали в расширенный состав сборной России.

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Ближайший товарищеский матч пройдет в Душанбе, россияне сыграют против сборной Таджикистана.

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