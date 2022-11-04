Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве | 360°

Власть 04 ноября 2022, 14:36 Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве Президент Путин отметил День народного единства у памятника Минину и Пожарскому РИА "Новости"

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Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Мероприятие посетили общественники и представители молодежи, сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе президента отметили, что на мероприятии присутствовали члены молодежных организаций, а также волонтеры и представители общественных движений. По информации ТАСС, на днях завершилась реставрация памятника. Глава государства поделился впечатлениями о проведенной работе с участниками мероприятия.

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В пятницу россияне отмечают День народного единства. Его отмечают в честь победы русских воинов над иностранными интервентами в 1612 году. Благодаря подобным праздникам люди получают сигнал от власти, что государство их защищает, заявил политический советник Сергей Маркелов. Он добавил, что в стране есть тренд на сплочение россиян.

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Историк и военный специалист Александр Широкорад рассказал, что на Западе давно мечтают уничтожить Россию. Чтобы не дать воплотить эти намерения, следует позабыть мелкие обиды и объединиться для общей победы.