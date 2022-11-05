«Получил ожоги». Сестра рассказала о мужчине, который спасал людей из кафе «Полигон» в Костроме | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 14:42 «Получил ожоги». Сестра рассказала о мужчине, который спасал людей из кафе «Полигон» в Костроме Источник «360»: спасший людей из кафе «Полигон» в Костроме получил ожоги Телеканал "360"

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Людей из горящего кафе «Полигон» в Костроме эвакуировали не только экстренные службы. Много человек вместе с друзьями вывел местный житель Сергей Виноградов. Его сестра Екатерина рассказала «360», что мужчина получил ожоги, но отказывается обращаться за медицинской помощью.

«Сергей разбил окно и вытаскивал людей, получил ожоги», — заявила собеседница «360». По ее словам, у 45-летнего мужчины ожоги спины и рук, при этом он отказывается обращаться в больницу за оказанием помощи.

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Спасал посетителей кафе и другой местный житель — Андрей Кузьмин. Его знакомый рассказал «360», что мужчина работал ювелирным закрепщиком.

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«Обычный парень, любит команду „Динамо“», — рассказал товарищ Кузьмина.

В ночь на 5 ноября в костромском кафе «Полигон» случился пожар. По предварительным данным, один из посетителей воспользовался пиротехникой — от нее загорелся потолок помещения, после чего огонь начал быстро распространяться. Днем в субботу правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в поджоге заведения.