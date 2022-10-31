Песков переадресовал вопрос о новой волне мобилизации в Минобороны | 360°

Армия 31 октября 2022, 14:59 Песков переадресовал вопрос о новой волне мобилизации в Минобороны Пресс-секретарь президента России Песков переадресовал вопрос о новой мобилизации Шойгу Пресс-служба Минобороны

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Частичная мобилизация подошла к концу. По поводу дополнительных мобилизационных заданий следует ориентироваться на заявления Министерства обороны России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В данном случае было заявление министра обороны, нужно на него ориентироваться», — сказал он.

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Представитель администрации президента предупредил, что об указе официально завершить частичную мобилизацию журналистам объявят дополнительно.

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Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту России Владимиру Путину о результатах кампании. Чуть больше чем за месяц по стране призвали 300 тысяч человек, сообщили «Известия». Министр заявил, что задачу кампании выполнили, и никаких дополнительных мер не планируют. Войска доукомплектуют добровольцами и военными-контрактниками.

Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. В первую очередь, повестки принесли россиянам с боевым опытом, военно-учетной специальностью и прошедшим срочную службу. В Подмосковье кампанию завершили 17 октября.