Путин: Россия может выйти из зерновой сделки, если Украина не выполнит гарантии | 360°

Власть 02 ноября 2022, 17:40 Путин: Россия может выйти из зерновой сделки, если Украина не выполнит гарантии Президент РФ Путин: страна может выйти из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии РИА "Новости"

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Россия может все-таки выйти из зерновой сделки, если Украина не выполнит данных ею обещаний, рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Текстовую трансляцию частично опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что изначально зерновая сделка была направлена на помощь беднейшим странам. Однако беднейшие страны получали всего 4% продукции, а Украина использовала гуманитарный коридор для «попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России». После этого Россия решила приостановить участие в сделке.

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По словам Путина, от Украины потребовали «заверений и гарантий», что гумкоридоры больше не будут применять в военных целях. Турецкие партнеры, выступившие посредниками российской стороны, сообщили, что Украина сделала такие заверения. В связи с этим Владимир Путин поручил возобновить участие России в сделке.

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«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены. Но в любом случае <…> мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим бесплатно», — пообещал президент.

Кроме того, Россия не будет препятствовать поставкам украинского зерна в Турцию.