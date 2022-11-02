Частичная мобилизация в России: сколько человек призвали, куда отправят служить | 360°

Власть 02 ноября 2022, 18:47 Военкома Елецкого района уволили за плохую организацию частичной мобилизации Власти Липецкой области уволили военкома Елецкого района за плохую работу по мобилизации РИА "Новости"

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Военного комиссара Елецкого района Николая Селянина уволили за плохую организацию призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили в правительстве Липецкой области. Там уточнили, что под его руководством сотрудники военкомата допустили «многочисленные ошибки».

«За ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку», — заявили в областном правительстве.

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В конце сентября в отставку отправили военкома Магаданской области, сообщило РИА «Новости». Губернатор региона Сергей Носов заявил, что комиссар допустил ошибки в ходе частичной мобилизации. Вместо него в область прислали «профессионального офицера», в итоге организовавшего работу регионального военкомата.

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Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил о начале частичной мобилизации в стране. На службу запланировали призвать 300 тысяч человек. В понедельник глава государства объявил о завершении призывной кампании. По словам представителя Кремля, издания дополнительных документов в связи с этим не требуется.