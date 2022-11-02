Частичная мобилизация в России: сколько человек призвали, куда отправят служить | 360°

02 ноября 2022, 18:47
Военкома Елецкого района уволили за плохую организацию частичной мобилизации
Власти Липецкой области уволили военкома Елецкого района за плохую работу по мобилизации
Военного комиссара Елецкого района Николая Селянина уволили за плохую организацию призыва в рамках частичной мобилизации, сообщили в правительстве Липецкой области. Там уточнили, что под его руководством сотрудники военкомата допустили «многочисленные ошибки».
«За ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку», — заявили в областном правительстве.
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В конце сентября в отставку отправили военкома Магаданской области, сообщило РИА «Новости». Губернатор региона Сергей Носов заявил, что комиссар допустил ошибки в ходе частичной мобилизации. Вместо него в область прислали «профессионального офицера», в итоге организовавшего работу регионального военкомата.
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Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил о начале частичной мобилизации в стране. На службу запланировали призвать 300 тысяч человек. В понедельник глава государства объявил о завершении призывной кампании. По словам представителя Кремля, издания дополнительных документов в связи с этим не требуется.
Военные
Частичная мобилизация в РФ
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