Владелец здания кафе в Костроме заявил, что не имел отношения к работе заведения | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 16:47 Владелец здания кафе в Костроме заявил, что не имел отношения к работе заведения Владелец здания кафе «Полигон» Мирзоев заявил, что не имел отношения к работе заведения Телеканал "360"

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Собственник здания сгоревшего кафе «Полигон», депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев, заявил, что сдавал все помещения в аренду и не имеет отношения к работе компании, которая открыла это заведение.

В суде избирают меру пресечения директору компании «Империя», организовавшей кафе, Наталье Беленоговой. С ней и учредителем Ириной Смирновой у Мирзоева, как он утверждает, были нормальные деловые отношения. Он сдал часть здания в аренду «Империи». Именно эта компания устанавливала электропроводку и заключала договоры на охрану, рассказал депутат.

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Беленогова сообщила, что ее коллега Смирнова с сентября живет и лечится за границей.

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Директора «Империи» задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, написало издание «Политика сегодня». Ранее также задержали 23-летнего парня, который, предположительно, использовал в кафе пиротехнику.

По официальным данным, в ночь на 5 ноября во время пожара в кафе «Полигон» погибли 13 человек. Из заведения эвакуировали 250 человек, уточнило «Утро.ру».