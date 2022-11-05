Происшествия 05 ноября 2022, 12:20 Пожарную безопасность в сгоревшем кафе «Полигон» не проверяли — СМИ ТАСС: спасатели не проводили проверки пожарной безопасности в костромском кафе «Полигон» Телеканал "360"

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В сгоревшем кафе «Полигон» в Костроме не проводили проверки безопасности, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, арендатор помещения уведомил службы о прекращении деятельности еще несколько лет назад, а собственник является представителем малого бизнеса.

«Арендатор ООО „Полигон“ в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган — МЧС России», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что именно поэтому спасатели не проводили проверки заведения.

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Источник отметил, что все случилось после запуска охотничьей ракетницы. Тотчас же загорелся потолок — помещение кафе так быстро наполнилось дымом, что посетители запаниковали и устроили давку.

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По предварительным данным, между посетителями заведения на улице Никитской глубокой ночью произошел конфликт. Один из его участников пустил в ход пиротехнику, из-за которой и случился пожар. Прибывшие на место спасатели вывели из здания 250 человек, еще 15 эвакуировали из соседнего дома. На данный момент известно о 15 погибших.