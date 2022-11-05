Пожар в кафе «Полигон» в Костроме: что случилось, сколько жертв, уголовные дела | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 11:45 Запущенная петарда и давка при эвакуации. Что известно о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме Прокуратура организовала проверку по факту пожара в кафе Костромы

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Ночью в кафе «Полигон» в Костроме заполыхал пожар. Количество жертв продолжает увеличиваться. На данный момент известно о 15 погибших. «360» собрал всю информацию о происшествии к этому часу.

Что случилось

Причиной пожара могла стать запущенная прямо в здании пиротехника, сообщили СМИ со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, между посетителями возник конфликт и один из них пустил в ход охотничью ракетницу, а затем сбежал. Сейчас его разыскивают.

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Выжившие поделились, что успели наглотаться дыма и пережить настоящий кошмар.

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Пожар локализовали в 04:23. Работы осложнялись большой территорией распространения огня — 3,5 тысячи квадратных метров — и тем, что в любой момент могла обрушиться крыша. В конце концов она все-таки рухнула по всей площади. Пожар потушили в 07:29, но и сейчас вокруг кафе по-прежнему много дыма.

На данный момент известно о 15 погибших, однако информация об их количестве постоянно обновляется.

По информации канала Mash, четверо пострадавших в коме.

Что было дальше

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Санкция по статье — до четырех лет лишения свободы. Через некоторое время завели еще и дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» (часть 3, статья 238). Здесь максимальная санкция жестче — лишение свободы на десять лет.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. До ликвидации пожара они работали с очевидцами, а после приступили к осмотру места пожара и тел жертв. Председатель СК России поручил руководителю областного СУ СК представить доклад о произошедшем.

Прокуратура региона также начала проверку. Ее сотрудники разберутся, соблюдались ли в кафе требования законодательства о пожарной безопасности и насколько добросовестно работали контрольно-надзорные органы.

По данным ТАСС, в здании вообще не проводилась проверка пожарной безопасности, поскольку собственник относится к малому бизнесу, а арендатор еще в 2019 году объявил о прекращении деятельности.

Количество пострадавших продолжает расти. По данным Mash, около 60 посетителей кафе обратились в травмпункты. С какими именно травмами — не уточняется, возможно это последствия давки. В Telegram-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова сообщили только о пяти пострадавших, которым даже не потребовалась госпитализация.

Глава региона поручил поддержать семьи погибших. Финансовую и организационную помощь пообещал и владелец «Полигона», депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев.