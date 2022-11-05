Количество жертв пожара в Костроме выросло до 13 | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 09:34 Количество жертв пожара в Костроме выросло до 13 ТАСС: при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме погибли 13 человек Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Количество погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме выросло уже до 13. Об этом рассказали ТАСС в экстренных службах. Перед этим сообщалось о восьми жертвах.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Санкция — до четырех лет лишения свободы. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ее сотрудники оценят соблюдение законодательства о пожарной безопасности в кафе и действия контрольно-надзорных органов по недопущению возгораний на объекте.

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Спасатели получили информацию о возгорании около 02:30. На место еще ночью выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он проконтролировал работы по тушению и помощи людям. Из здания эвакуировали 250 человек, еще 15 — из подъезда ближайшего дома, где произошло задымление.

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Сейчас на месте пожара также работают прокурор региона Юрий Рываев, зампрокурора Александр Фадеев и исполняющий обязанности прокурора Костромы Алексей Васин.

В экстренных службах сообщили, что один из посетителей запустил охотничью ракетницу прямо в здании кафе, что и могло стать причиной пожара. По данным СМИ, ему также предшествовала драка в заведении.