Важное 03 ноября 2022, 10:02 СМС Трасс после подрыва «Северных потоков» доказала причастность Британии к нему — Патрушев Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Британия причастна к подрыву «Северных потоков» РИА "Новости"

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Сообщение экс-премьера Британии Лиз Трасс «все сделано», отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену после подрыва «Северных потоков», доказало, что британские ВМС причастны к произошедшему, уверен секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом написало РИА «Новости».

Он констатировал, что на СМС, написанную всего через минуту после происшествия на «Северных потоках», «нельзя не обратить внимание».

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При этом секретарь Совбеза России подчеркнул, что больше всего выгоды от разрушения газопроводов получили США.

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«А участие в планировании и реализации терактов, по информации Минобороны России, принимали представители английских военно-морских сил», — добавил Патрушев.

О подозрительном сообщении Лиз Трасс Блинкену стало известно 1 ноября. Об этом рассказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, получивший доступ к iCloud. Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Британию объясниться, однако официальных комментариев по ситуации с британской стороны пока не было.