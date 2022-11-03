Важное 03 ноября 2022, 09:17 Выгоду от терактов на «Северном потоке» получили США — Патрушев Секретарь Совбеза РФ Патрушев: выгодополучателем теракта на «Северном потоке» были США РИА "Новости"

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Главным выгодополучателем диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются США. Однако в подготовке терактов также участвовали британцы. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

«Основным выгодополучателем терактов на „Северных потоках“ являются США, а участие в их планировании принимали британцы», — сказал он.

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По его словам, участие ВМС Великобритании подтвердило СМС, которое прежний премьер-министр Лиз Трасс отправила после подрыва госсекретарю США Энтони Блинкену. Она сообщила ему, что «все сделано».

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Он добавил, что из-за стремления западных стран навязать всем свое доминирующее положение, в мире разворачивается кризис. При этом они не хотят искать приемлемые способы диалога с Россией и пытаются ее изолировать.

Несколько утечек на газопроводах в акваториях Швеции и Дании Балтийского моря нашли в конце сентября. Специалисты обследовали конструкции и пришли к выводу, что прорывы не могли появиться случайно.