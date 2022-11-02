Путин заверил, что Россия в любом случае готова поставлять зерно в беднейшие страны | 360°

Власть 02 ноября 2022, 20:11 Путин заверил, что Россия в любом случае готова поставлять зерно в беднейшие страны Президент Путин: Россия не собирается препятствовать поставкам зерна из Украины в Турцию РИА "Новости"

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Россия даже в случае выхода из зерновой сделки все равно готова поставлять зерно в беднейшие страны. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передал ТАСС.

«В любом случае, даже в случае выхода России из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран», — сказал он на оперативном совещании с Совбезом.

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Путин также заверил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерна из Украины в Турцию. Он обосновал это нейтралитетом Турции в украинском конфликте, возможностями зерноперерабатывающей промышленности страны и усилиями президента Реджепа Тайипа Эрдогана по обеспечению интересов беднейших стран.

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Президент Путин также сказал, что Россия может выйти из зерновой сделки, если Украина не выполнит данных ею обещаний. Он напомнил, что изначальная цель зерновой сделки — помощь беднейшим странам, но они получили только 4% продукции, а Украина при этом использовала гуманитарный коридор для «попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России».